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Ликбез

ПикИровать или пикировАть?

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На авиашоу смотрим, как самолеты начинают пикИровать. Или пикировАть? Как правильно поставить ударение в этом глаголе?

В русском языке есть два глагола, значения которых различает ударение. Оба восходят к французскому глаголу с латинскими корнями pique, что значит «колоть». Его родственники нам знакомы: пика (колющее оружие) и пик (острая вершина, как бы прокалывающая пространство).

На языке летчиков «пикИровать» значит «лететь вниз, снижаться с нарастающей скоростью».

В обыденной речи есть глагол «пикИроваться», то есть «перебраниваться», буквально «колоть друг друга язвительными замечаниями, обмениваться колкостями».

А те, кто занимается растениеводством, используют свой специальный глагол с другим ударением – «пикировАть». Это значит, объясняет словарь, «пересаживать молодые растения в ямки, сделанные специальным колышком».

В производных существительных ударения тоже различают значения. А словом «пикирОвка» можно обозначить любой из этих процессов.

Будем говорить грамотно.

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