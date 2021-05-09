09.05.2021 | 15:25

На авиашоу смотрим, как самолеты начинают пикИровать. Или пикировАть? Как правильно поставить ударение в этом глаголе?

В русском языке есть два глагола, значения которых различает ударение. Оба восходят к французскому глаголу с латинскими корнями pique, что значит «колоть». Его родственники нам знакомы: пика (колющее оружие) и пик (острая вершина, как бы прокалывающая пространство).

На языке летчиков «пикИровать» значит «лететь вниз, снижаться с нарастающей скоростью».

В обыденной речи есть глагол «пикИроваться», то есть «перебраниваться», буквально «колоть друг друга язвительными замечаниями, обмениваться колкостями».

А те, кто занимается растениеводством, используют свой специальный глагол с другим ударением – «пикировАть». Это значит, объясняет словарь, «пересаживать молодые растения в ямки, сделанные специальным колышком».

В производных существительных ударения тоже различают значения. А словом «пикирОвка» можно обозначить любой из этих процессов.

Будем говорить грамотно.