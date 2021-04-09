ЗавИдно или зАвидно?

09.04.2021 | 15:17

В заданиях ЕГЭ по русскому языку предлагают определить ударение в слове «завИдно». Или все-таки «зАвидно»? Как же правильно?

ЗАвидно - не верно! ЗавИдно - так правильно ставить ударение в слове: на втором слоге, на корне. Оно - рекордсмен по ошибкам, вероятно, потому, что многие ориентируются на слово «зависть». Но лучше вспомнить забытое русское «завИда», чей вариант сохранился в разговорном выражении «завидки берут». А можно проверить рифмованной поговоркой «кто завидлив, тот и обидлив».

Все эти слова - от глагола «видеть»: что видим (или завидим) у кого-то, самим тоже хочется, завидно.

Народная мудрость осуждает зависть: «железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает». Но это если речь идет о черной зависти - пусть другому будет плохо. А есть и белая: пусть у меня будет так же хорошо. Именно о ней Пушкин сказал: «Зависть - сестра соревнования, следственно, из хорошего роду».

Покажем завИдное знание языка - будем говорить грамотно.