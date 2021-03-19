Ликбез

ПродАл или прОдал - как правильно поставить ударение?

Печать

Купил новую машину, а старую продАл. Или прОдал? Куда поставить ударение в глаголе?

Чем больше ошибок в речи, тем хуже воспринимается информация. Чтобы не ошибиться, норму ударения всегда найдем в словаре.

Глаголу «продать» повезло, в прошедшем времени у него два варианта - прОдал и продАл. Однако будем внимательны: они различаются сферой, в которой могут быть использованы.

Строгая норма, которой обязательно нужно придерживаться в официальном общении, то есть в теле- и радиоэфире, в публичном выступлении, - только с ударением на первом слоге: он прОдал, они прОдали.

В бытовом, непринужденном общении допустимо ударение на корень: он продАл, они продАли. Словарь помечает эти варианты как разговорные.

Такие же требования предъявляет норма и к другим глаголам с корнем «-да-» - отдать, создать. Строгая - тоже только на первый слог: сОздал, сОздало, сОздали; Отдал, Отдало, Отдали. Разговорный вариант - создАл и отдАл, создАли и отдАли.

И только в форме женского рода не ошибемся - ударение всегда на окончание: продалА, создалА, отдалА.

Будем следовать нормам ударения и говорить грамотно.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте