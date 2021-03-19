ПродАл или прОдал - как правильно поставить ударение?

19.03.2021 | 13:09

Купил новую машину, а старую продАл. Или прОдал? Куда поставить ударение в глаголе?

Чем больше ошибок в речи, тем хуже воспринимается информация. Чтобы не ошибиться, норму ударения всегда найдем в словаре.

Глаголу «продать» повезло, в прошедшем времени у него два варианта - прОдал и продАл. Однако будем внимательны: они различаются сферой, в которой могут быть использованы.

Строгая норма, которой обязательно нужно придерживаться в официальном общении, то есть в теле- и радиоэфире, в публичном выступлении, - только с ударением на первом слоге: он прОдал, они прОдали.

В бытовом, непринужденном общении допустимо ударение на корень: он продАл, они продАли. Словарь помечает эти варианты как разговорные.

Такие же требования предъявляет норма и к другим глаголам с корнем «-да-» - отдать, создать. Строгая - тоже только на первый слог: сОздал, сОздало, сОздали; Отдал, Отдало, Отдали. Разговорный вариант - создАл и отдАл, создАли и отдАли.

И только в форме женского рода не ошибемся - ударение всегда на окончание: продалА, создалА, отдалА.

Будем следовать нормам ударения и говорить грамотно.