Что означают слова «сакральный» и «сакраментальный»?

В СМИ часто используется слово «сакральный». А понимаем ли мы, что оно означает?
Сакральный (первая гласная буква А) - от латинского sacer, что значит «священный». Слово характеризует все, что связано с религией, верой, ритуалом. Говорят, например, о сакральном значении религиозных обрядов.
Но есть родственное слово «сакраментальный». Его используют и как синоним прилагательного «сакральный»: так, сакральная (сакраментальная) книга значит «заветная, священная».
Однако сакраментальный значит, скорее, «освященный». Далекий город в Калифорнии гордо называется Сакраменто именно поэтому.
Так, выражения, которые по традиции, по обычаю начинают или заканчивают разные мероприятия (юбилеи, конференции и даже школьные уроки) можно назвать сакраментальными.
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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