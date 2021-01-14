Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|15:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что означают слова «сакральный» и «сакраментальный»?

Печать

В СМИ часто используется слово «сакральный». А понимаем ли мы, что оно означает?

Сакральный (первая гласная буква А) - от латинского sacer, что значит «священный». Слово характеризует все, что связано с религией, верой, ритуалом. Говорят, например, о сакральном значении религиозных обрядов.

Но есть родственное слово «сакраментальный». Его используют и как синоним прилагательного «сакральный»: так, сакральная (сакраментальная) книга значит «заветная, священная».

Однако сакраментальный значит, скорее, «освященный». Далекий город в Калифорнии гордо называется Сакраменто именно поэтому.

Так, выражения, которые по традиции, по обычаю начинают или заканчивают разные мероприятия (юбилеи, конференции и даже школьные уроки) можно назвать сакраментальными.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте