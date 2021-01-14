Что означают слова «сакральный» и «сакраментальный»?

14.01.2021 | 14:30

В СМИ часто используется слово «сакральный». А понимаем ли мы, что оно означает?

Сакральный (первая гласная буква А) - от латинского sacer, что значит «священный». Слово характеризует все, что связано с религией, верой, ритуалом. Говорят, например, о сакральном значении религиозных обрядов.

Но есть родственное слово «сакраментальный». Его используют и как синоним прилагательного «сакральный»: так, сакральная (сакраментальная) книга значит «заветная, священная».

Однако сакраментальный значит, скорее, «освященный». Далекий город в Калифорнии гордо называется Сакраменто именно поэтому.

Так, выражения, которые по традиции, по обычаю начинают или заканчивают разные мероприятия (юбилеи, конференции и даже школьные уроки) можно назвать сакраментальными.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.