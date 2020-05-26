Правила проезда «смещенного» перекрестка

26.05.2020 | 09:49

Вопрос от интернет-пользователя.

Очень часто возникает проблема при проезде перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса. Водители, которые спускаются по Карла Маркса вниз и поворачивают на Кирова, считают, что они находятся на главной по отношению к тем, кто проезжает по Карла Маркса вверх (от центра «Атлетика»). Так ли это?

Как мне кажется, на Кирова – Карла Маркса обычный перекресток, поэтому красный автомобиль при движении прямо по улице Карла Маркса имеет преимущество перед зеленым автомобилем, который поворачивает на улицу Кирова?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пересечение ул. Кирова - Карла Маркса является регулируемым перекрестком.

При проезде в указанном направлении водитель зеленого автомобиля при повороте на ул. Кирова обязан уступить дорогу красному автомобилю, движущемуся в прямом направлении, в соответствии с п. 13.4 ПДД РФ, согласно которого при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.