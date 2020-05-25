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Ликбез

Приоритет при перестроении при увеличении количества полос

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Вопрос от интернет-пользователя.

Красный и синий автомобили съехали с гагаринского путепровода и остановились на светофоре у ТЦ «Суворовский». Они заняли 2 и 3 полосы для движения прямо в направлении улицы Кулакова. Загорается зеленый сигнал светофора и оба автомобиля начинают движение. Кто из них какую полосу должен занять, ведь на Кулакова уже 3 полосы?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В рассматриваемой ситуации по схеме движения транспортных средств, при проезде перекрестка в сторону ул. Кулакова от ТЦ «Суворовский», водитель красного автомобиля может занять 1 или 2 полосы движения, водитель синего автомобиля - 2 или 3 полосы.

При одновременном перестроении обоих транспортных средств на 2 полосу, водитель синего автомобиля должен уступить дорогу красному автомобилю в соответствии с. 8.4 ПДД РФ, согласно которого при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

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Гость||

С поправкой на пензенских водил надо еще убедиться, что автомобиль с первой полосы поворачивает направо, а не едет прямо, потому что полосы 2 и 3 заняты машинами.

Администрация||

Это да. Там хватает таких

Имя: Гость
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