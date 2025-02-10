Опасный провал в центре Пензы оградили

10.02.2025 | 10:50

В мэрии Пензы отреагировали на ЧП, о котором в воскресенье, 9 февраля, сообщил горожанин. Речь идет об опасном провале, появившемся на тротуаре на улице Октябрьской рядом со зданием администрации Железнодорожного района.

Яма заполнена горячей водой. ЧП случилось из-за прорыва сети, кипяток подмыл грунт.

«Вот он - центр города во всей красе. Ночью там кто-нибудь сварится, а потом начнут крайнего искать. Почему не огорожено ничего? Почему не ведутся работы по устранению?» - возмутился мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

10 февраля сетевому изданию «ПензаИнформ» в администрации города рассказали, что опасный участок оградили.

«Сотрудники Пензенских тепловых сетей обнаружили провал на улице Октябрьской и оперативно приступили к ремонту», - добавили в администрации.

Работы планируют завершить до 20:00 10-го числа.