Пензенцы пожаловались на погасшую телевышку

28.12.2025 | 14:17

Житель Пензы во время прогулки с детьми по Западной Поляне заметил одну странность в пейзаже. На телевышке из всех огней остались только сигнальные.

«Все кругом украшено, организации согласно распоряжениям озаботились нарядным освещением. А вышку вообще не видно, хотя горела как маяк, даже из Терновки было видно. Что случилось?» - задал вопрос горожанин в Сети.

«Да, давно перестала. Только красные огоньки горят», «Точно! А я-то думаю: что не так? В самом деле, просматривалась откуда угодно, а сейчас - темнота в том месте», - поддержали мужчину другие пензенцы.

Это уже не первое отключение иллюминации на телевышке. В частности, сооружение обесцветилось в июле 2023 года, что тоже не прошло мимо внимания людей. В областном правительстве тогда ответили, что изменения связаны с профилактическими работами.

Телевышка - одна из достопримечательностей Пензы. Она засияла в 2018-м, запуск приурочили к чемпионату мира. Оборудование позволяет раскрасить башню в разные цвета, для праздников предусмотрены особенные рисунки.