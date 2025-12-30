Кузнечане продолжают жаловаться на холод в центре «Юность»

30.12.2025 | 09:05

Жительница Кузнецка обратилась к новому главе города Виктору Агафонову с просьбой решить проблему отопления в молодежном эстетическом центре «Юность».

«26 декабря я была у своего сына на концерте. И дети, и преподаватели, родители пришли празднично одетые. Но настроение было испорчено, детям пришлось выступать в верхней одежде, т. к. температура в зале (как и во всем здании) была 9 градусов!» - написала кузнечанка во «ВКонтакте».

Женщину возмутило такое нарушение санитарных норм. Она обратилась к администрации города, прокуратуре, Рособрнадзору с вопросом, почему дети занимаются в таких плохих условиях.

«Уважаемый мэр Кузнецка! За тот небольшой промежуток времени, который вы находитесь во главе города, видно, что вы неравнодушный человек. Сейчас существуют различные федеральные, региональные проекты по различным направлениям. Может быть, вы найдете возможность включить этот центр «Юность» в один из них? Ведь дети - это наше будущее, и чем больше они будут заниматься культурной, спортивной деятельностью, тем меньше у нас в городе будет подростковой преступности», - обратилась женщина к Виктору Агафонову.

Проблема холода в центре «Юность» существует не один год. Ее пытался решить прежний глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Мы должны поставить автономную котельную. Как только поставим, будет теплее. Поддать жару там не с чего - это тупиковая ветка, на которой всю жизнь были проблемы», - заявил он в феврале 2020 года.

Решению проблемы мешали трудности «с проектными делами, с разрешением, согласованием».