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Глас народа

В Пензе пенсионерка бесстрашно нарушила правила на ул. Пушкина

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В Пензе на улице Пушкина пожилая женщина рискнула здоровьем и жизнью, нарушив правила при переходе дороги.

Кадры с опасным моментом на проезжей части опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Запись сделана видеорегистратором в понедельник, 27 января, в 11:05.

Автомобилист ехал по Пушкина в сторону центра на зеленый свет. У пересечения с улицей Ставского он вынужден был притормозить, поскольку по пешеходному переходу шла пожилая женщина. И хотя горел запрещающий сигнал светофора, она не торопилась и не тревожилась из-за приближавшихся к ней машин. Пенсионерка пропустила только ту, водитель которой не сбавил скорость.

«Бабушка сохранилась перед тем, как перейти», - прокомментировал видео автомобилист.

Пензенцы негативно оценили поступок женщины, отметив, что некоторые пенсионеры забывают о правилах и переходят дорогу где и когда хотят, не реагируя на красный сигнал светофора или запрет.

«Самое страшное, что в случае ДТП отовсюду будут кричать, что лихач сбил бабушку на пешеходном переходе», - написал комментатор.

Видео группы «Автохам Пенза».

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