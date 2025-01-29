В Пензе пенсионерка бесстрашно нарушила правила на ул. Пушкина

29.01.2025 | 15:19

В Пензе на улице Пушкина пожилая женщина рискнула здоровьем и жизнью, нарушив правила при переходе дороги.

Кадры с опасным моментом на проезжей части опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Запись сделана видеорегистратором в понедельник, 27 января, в 11:05.

Автомобилист ехал по Пушкина в сторону центра на зеленый свет. У пересечения с улицей Ставского он вынужден был притормозить, поскольку по пешеходному переходу шла пожилая женщина. И хотя горел запрещающий сигнал светофора, она не торопилась и не тревожилась из-за приближавшихся к ней машин. Пенсионерка пропустила только ту, водитель которой не сбавил скорость.

«Бабушка сохранилась перед тем, как перейти», - прокомментировал видео автомобилист.

Пензенцы негативно оценили поступок женщины, отметив, что некоторые пенсионеры забывают о правилах и переходят дорогу где и когда хотят, не реагируя на красный сигнал светофора или запрет.

«Самое страшное, что в случае ДТП отовсюду будут кричать, что лихач сбил бабушку на пешеходном переходе», - написал комментатор.

Видео группы «Автохам Пенза».