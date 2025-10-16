Водителя, проскочившего переезд на ул. Совхозной, накажут

16.10.2025 | 14:53

В Пензе водителю Nissan Qashqai придется ответить за нарушение правил дорожного движения на переезде на улице Совхозной. Его маневры запечатлели на видео.

Запись опубликовали в Сети 13 октября. Правилами водитель Nissan пренебрег 6-го числа. Он подъехал к переезду в тот момент, когда загорелся красный свет, а шлагбаумы начали опускаться.

Дождавшись, когда полоса встречного движения опустеет, нарушитель выехал на нее и проскочил между шлагбаумами.

С записью ознакомились сотрудники ГАИ. Они установили личность автомобилиста - им оказался мужчина 1991 года рождения.

«Водитель вину признал. В отношении него составлены административные материалы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), а также по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути)», - сообщили в областной ГАИ.

Санкция первой статьи предусматривает штраф в размере 7 500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, второй – штраф в 5 000 рублей или также лишение прав на тот же срок.

В августе 20-летний водитель «Лады-Гранты» схитрил на железнодорожном переезде на улице Долгорукова. Перед путями опустили барьеры-автоматы, чтобы смогла проехать скорая помощь с включенными мигалками, нарушитель воспользовался этим и успел проскочить прежде медиков.

Видео «Сова Пенза авто».