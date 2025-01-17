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Автохамы

Пензячка чуть не попала под колеса у «Могилевского дворика»

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Жительница Пензы не оказалась под колесами только благодаря счастливой случайности, хотя переходила дорогу по зебре. Инцидент попал на видео, которое владелец регистратора проезжавшей мимо машины прислал в рубрику «Автохамы» на PenzaInform.ru.

Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому переходу от проспекта Строителей, 30, к скверу «Могилевский дворик» в 12:33 пятницы, 17 января.

В третьей полосе в сторону Арбекова машин не было, во второй автомобиль остановился, чтобы пропустить пензячку, а по первой, в шаге от пешехода, пронесся ВАЗ.

«Как таким права дают», «Все, значит, стоят пешехода пропускают, а находится всегда один д'Артаньян с особым пониманием правил», «Таких каждый 10-й водитель, куда так едешь, если другие машины остановились? Просто так, полюбоваться, как ты их всех обгоняешь?», «Знаю этот переход, что в детстве, что сейчас тревога зашкаливает, когда там хожу», - прокомментировали инцидент горожане в телеграм-канале PenzaInform.

«Пешеходных переходов через трехполосную дорогу без светофора быть не должно! В принципе!» - добавила одна из подписчиц.

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