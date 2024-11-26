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Автохамы

Спешивший водитель Volkswagen выехал на встречку на Куйбышева

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В Пензе водитель проигнорировал разметку и сигнал светофора на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. Маневр попал в объектив видеорегистратора.

Кадры автор прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ». Они были сделаны в 8:05 вторника, 26 ноября. Владелец регистратора двигался по Куйбышева в сторону центра города и остановился на красный сигнал светофора.

Ждать зеленого не захотел водитель Volkswagen с госномером О627УВ/58. Он вырулил на полосу встречного движения, объехал автомобиль владельца регистратора и пересек пешеходный переход на последних секундах красного сигнала светофора.

Спешивший водитель Volkswagen выехал на встречку на Куйбышева

На тот момент людей на зебре не было, они успели перейти дорогу.

«Движение по полосам - зачем? Запрещающий сигнал светофора - где?» - шутливо прокомментировал автор кадров.

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