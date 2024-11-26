Спешивший водитель Volkswagen выехал на встречку на Куйбышева

26.11.2024 | 18:02

В Пензе водитель проигнорировал разметку и сигнал светофора на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. Маневр попал в объектив видеорегистратора.

Кадры автор прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ». Они были сделаны в 8:05 вторника, 26 ноября. Владелец регистратора двигался по Куйбышева в сторону центра города и остановился на красный сигнал светофора.

Ждать зеленого не захотел водитель Volkswagen с госномером О627УВ/58. Он вырулил на полосу встречного движения, объехал автомобиль владельца регистратора и пересек пешеходный переход на последних секундах красного сигнала светофора.

На тот момент людей на зебре не было, они успели перейти дорогу.

«Движение по полосам - зачем? Запрещающий сигнал светофора - где?» - шутливо прокомментировал автор кадров.