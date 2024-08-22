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Глас народа

Пензенского водителя удивил «бессмертный прокурор»

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В четверг, 22 августа, читатель прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видео с опасным моментом на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Лермонтова.

Кадры сделал видеорегистратор автомобиля пензенца. В 12:17 водитель ехал по улице Лермонтова в сторону пересечения с Куйбышева/Советской. По его словам, скорость машины не превышала 30-40 км/ч.

«И тут на пешеходный переход около поворота на Богданова выходит сотрудник прокуратуры, причем он даже не останавливается, просто идет, не посмотрев по сторонам. Хорошо, что моя нога была на тормозе в ожидании подвоха: здесь нередко пешеходы внезапно выскакивают из-за припаркованных машин», - рассказал пензенец.

Он чуть сбросил скорость, пропуская мужчину в погонах, а тот, не сбавляя шага, пересек проезжую часть.

«Это очень удивило. Обычно как я ребенка своего учу: встал у пешеходного перехода, смотришь налево, ждешь, когда автомобиль остановится, только потом продолжаешь движение, смотришь направо или смотришь опять же налево, что там на встречке. А здесь человек думает, что его форма, фуражка, удостоверение от чего-то уберегут. Я считаю, что сотрудники полиции, прокуратуры должны показывать какой-то пример людям, а тут вот бессмертный прокурор», - поделился впечатлениями пензенец.

Ролик был размещен в телеграм-канале PenzaInform. Мнения читателей разделились. Одни уверены, что пешеход никаких ошибок не допустил: «Водителя не учили притормаживать перед пешеходным переходом?», «[Иллюстрация к тому], как не надо подлетать на машине к переходу», «Вообще-то там зебра. Возможно, у водителя надо права отобрать?» Другие согласились с владельцем регистратора: «Забыл налево посмотреть», «Можно и так, конечно, если жизнь не ценить. Пешеход имеет обязанность при переходе по пешеходному переходу убедиться в безопасности своего маневра».

«Иллюстрация, как не надо переходить дорогу, проезжать пешеходный переход и парковаться около пешеходного!» - подвел итог один из комментаторов.

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