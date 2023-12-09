В Пензе ямы на улице Байден-бич превратились в бугры

09.12.2023 | 12:10

Состояние улицы Байдукова вновь стало предметом обсуждения пензенцев. Фото дороги, покрытой буграми, появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Байден-бич!» - лаконично написал автор. Именно так прозвали горожане эту улицу после того, как губернатор запретил американскому президенту Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию области.

Дорога здесь много лет вызывает нарекания и жалобы. Автомобилисты регулярно рассказывают, как «пробивают колеса, отрывают бампера и гнут пороги».

В администрации Пензы обещают привести Байден-бич в порядок в два этапа: сначала реконструировать от пересечения улиц Литвинова и Байдукова до моста через ручей Безымянный, затем - построить новый участок дороги от моста в сторону улицы Островной. Но это лишь в перспективе.

«Теперь ямы вывернулись наоборот и превратились в бугры», «Спасибо снегу, ровнее стала», - шутят подписчики группы.

«Самая ужасная дорога в городе», - утверждает один из них.

Еще один участник обсуждения обвинил руководителей компаний, размещающихся на Байдукова, в жадности.

«Я лично там не поеду, пока не будет нормальной дороги! Несмотря на то что, возможно, товары и услуги будут дешевле всех по городу! Голосую рублем! Нет дороги - нет покупок!» - поддержал его единомышленник.

«У меня на этой улице лет десять назад колесо отвалилось, времени возиться с машиной не было, работал на пекарне. Оставил прямо в луже, ночью ударил мороз, и она, бедняга, вмерзла в лужу. Когда на эвакуатор грузил, она прямо с лужей, как с юбкой в балете, поднялась. Сейчас с юмором, конечно, вспоминаю, тогда не до смеха было», - поделился воспоминаниями еще один пензенец.