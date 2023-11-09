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Глас народа

В Заре контейнерную площадку завалили мусором

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Жители Зари снова жалуются на мусорную площадку на 1-й Магистральной улице. Отходов там скопилось столько, что люди вынуждены кидать пакеты издали либо оставлять их прямо у дороги.

Приблизиться к контейнерам физически трудно, но также это чревато падением в грязь: щебень, который насыпали там весной, ушел в землю. В дождливую погоду территория превращается в болото.

Жители Зари считают, что в проблемах виноваты редкий вывоз мусора и шоферы грузовых машин, приметившие площадку. Почти каждый день местные наблюдают одну и ту же картину: подъезжает «Газель», водитель сбрасывает хлам рядом с контейнерами и благополучно удаляется.

Свидетельницей подобной ситуации стала горожанка Ольга. Она высказала свое недовольство в группе администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

«Так хорошо навели порядок на нашей площадке весной. И вот опять 25. Мусор вывозить стали редко. Завалы у площадки и вокруг ветром разнесло по округе. Уже не первый раз вижу, как грузовые машины подъезжают и выбрасывают мусор строительный около контейнеров и прямо в них. Обидно, что платим исправно, а цены в квитанции растут, и ничего не улучшается», - пожаловалась женщина.

Кроме гор мусора на площадке и рядом с ней часто можно наблюдать огромные кучи веток, которые люди привозят с огородов и дач. Бороться с такими гражданами уже предлагалось с помощью камер.

В мае пензенцы получали по 1 000 рублей на лицевой счет оплаты услуги по обращению с ТКО, сообщая о выгрузке запрещенных отходов в рамках акции «Активный гражданин». Жителям Зари остается надеяться, что подобное повторится, тогда им несколько лет не пришлось бы тратить деньги на оплату квитанций.

Фото № 1-2 Ольги Ч.

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