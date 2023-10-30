Новые знаки на улице Вишневой усложняют пензенцам путь домой

30.10.2023 | 10:06

Новые дорожные знаки на улице Вишневой лишили десятки пензенцев возможности быстро добраться до дома. Люди считают их установку незаконной.

В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Овражной. «На улице Вишневой, напротив дома 17 и дома 29, установили знаки 3.2 «Движение запрещено», тем самым запретив проезд жителям улицы Овражной (111 домов) и 2-го Овражного проезда (27 домов).

Непонятно, кому и зачем перекрывать улицу. Получается, что знаки ограничивают только один отрезок дороги и въезд разрешен только тем, кто живет на этом отрезке, т. к. они проезжают к своему дому. А всем остальным, кто живет дальше по дороге, въезд запрещен, они же не едут к своему дому...» - поделился мужчина.

Он прислал фото и видео от 27 октября, где показал, как стоят знаки. Пензенец надеется, что администрация и УГИБДД разберутся в сложившейся ситуации.

В телеграм-канале PenzaInform читатели, обсуждая жалобу, не все встали на сторону автора: «Установить знаки, наверное, попросили люди в этих домах, уставшие от машин», «Раз автор там не живет, то нечего ему там и делать».

Однако большинство высказавшихся разделили негодование жителя улицы Овражной. «А что, у нас так можно? То есть каждый может попросить закрыть проезд по любой улице, где он живет?», «С учетом новых знаков, чтобы проехать на конец Овражной со стороны Кижеватова, придется объезжать аж за кладбищем», - отметили пензенцы.

Также вспомнили, что в этом месте уже хотели ставить шлагбаум, но его не разрешили. «Теперь знаки. Да, другая дорога есть, но на ней также стоят дома, и, думаю, собственники тоже не в восторге от машин. Так можно все частные сектора перекрыть и летать на вертолетах. Маразм крепчает», - прокомментировала местная жительница.

Один из читателей посчитал дискуссию напрасной. Он уверен, что на знак не будут обращать внимания и продолжат ездить так, как ездили.