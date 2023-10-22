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Глас народа

Пензячку возмутила мертвая мышь в «Спутнике»

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Детско-юношеский центр «Спутник» на улице Попова в Пензе «зарос в грязи и дохлых грызунах». Такое заявление сделала в соцсети «ВКонтакте» жительница города в субботу, 21 октября.

По ее словам, в учреждении полы в учебных классах и туалеты не моются чуть ли не месяцами.

«С 17 октября 2023 года и по сей день на втором этаже учреждения, где расположены учебные классы, валяется дохлая мышь, которую никто не собирается убирать, ни заместитель директора по АХЧ (административно-хозяйственной части. - Прим. ред.), ни уборщица, которой не существует», - написала пензячка.

Она сообщила, что дети, приходящие на занятия, пытаются брать грызуна в руки и бегают с ним по коридорам.

К посту женщина приложила фотографии и видеозапись, на которых запечатлена мертвая мышь.

«Ужас какой! Действительно, когда водила туда ребенка, ни разу уборщицы там не встречала. Зато без бахил или сменки в учебные помещения никого не пускали. Теперь понятно почему», «Мыши - это вообще шок! А недавно, слышала, и блохи там были!» - отреагировали в комментариях.

Однако несколько человек усомнились в словах автора. Один из них назвал пост заказным, другой указал, что мышь на снимках «свежая, явно умерла не своей смертью» и подброшена.

Фото и видео vk.com/penza_live.

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