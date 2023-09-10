Пензенец нашел свалку икон в Арбековском лесу

10.09.2023 | 10:13

Пензенец обнаружил свалку в Арбековском лесу, на расстоянии около трех километров от кладбища. Среди обычных бытовых отходов горожанин увидел иконы и кресты.

Видео свалки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 9 сентября.

«Очень много икон, церковной литературы, разной церковной утвари. Здесь котенок живет, его кто-то кормит», - описывает автор ролика то, что снимает.

В объектив камеры попали образы Спаса, Богоматери, других святых, а также обитатель свалки - котенок.

«Просрочка, наверное», «Инвентаризация в церкви, списанные ТМЦ (товарно-материальные ценности. - Прим. ред.)», - пошутили комментаторы.

Горожане в соцсетях нередко жалуются на стихийные свалки в зеленых зонах. В основном там скапливаются бытовые отходы или же строительный мусор. Иконы и церковную утварь в таком количестве пензенцы нашли впервые.

Активисты посоветовали сообщили о свалке в Пензенскую епархию.