Пензенец нашел свалку икон в Арбековском лесу

Пензенец обнаружил свалку в Арбековском лесу, на расстоянии около трех километров от кладбища. Среди обычных бытовых отходов горожанин увидел иконы и кресты.
Видео свалки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 9 сентября.
«Очень много икон, церковной литературы, разной церковной утвари. Здесь котенок живет, его кто-то кормит», - описывает автор ролика то, что снимает.
В объектив камеры попали образы Спаса, Богоматери, других святых, а также обитатель свалки - котенок.
«Просрочка, наверное», «Инвентаризация в церкви, списанные ТМЦ (товарно-материальные ценности. - Прим. ред.)», - пошутили комментаторы.
Горожане в соцсетях нередко жалуются на стихийные свалки в зеленых зонах. В основном там скапливаются бытовые отходы или же строительный мусор. Иконы и церковную утварь в таком количестве пензенцы нашли впервые.
Активисты посоветовали сообщили о свалке в Пензенскую епархию.
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