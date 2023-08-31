Пензенец показал заброшенную улицу города

31.08.2023 | 10:24

Благоустройство улицы Запорожской в микрорайоне Веселовка оставляет желать лучшего.

Так считает горожанин Владимир Худяков, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 31 августа.

Он прислал фотографии, на которых видно разбитую дорогу, заросшую бурной растительностью, поваленные деревья и гору мусора.

«Комментарии, я думаю, будут лишними», - написал мужчина.

Пензенец надеется, что когда-нибудь у коммунальщиков дойдут руки и до этого живописного уголка, а местное население будет относиться к природе более ответственно и бережно.