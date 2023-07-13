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Глас народа

Упавшее дерево мешает жительнице Леонидовки добраться до колонки

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Жительница Леонидовки лишилась возможности добраться коротким путем до ближайшей к ее дому колонки. Теперь женщине приходится преодолевать с 2 ведрами воды 300 метров вместо 120.

Она живет в бараке на улице Школьной и ходит к колонке напротив дома № 18 на той же улице.

«У меня беда. В ночь на 11.07 в ст. Леонидовка упало дерево, перекрыв тем самым проход к колонке. Я обратилась в Леонидовскую администрацию, мне там ответили: вам надо - вы и убирайте», - написала женщина в редакцию портала PenzaInform.ru.

Жительница Леонидовки не знает, кому принадлежит земля, на которой стояло дерево. Не желая сдаваться, она позвонила в «районный ЖКХ».

«Там ответили, что комиссия собирается выезжать. На протяжении 3 дней я не могу сходить за водой, так как этот путь был самый короткий (120 м), если в обход, то примерно 300 м», - пожаловалась женщина.

Фото Екатерины Мягкой.

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