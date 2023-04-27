В Дальнем Арбекове пешеходная лестница приводит в огромную лужу

В Дальнем Арбекове пешеходы не всегда могут добраться до дома не испачкавшись. Приключения по дороге им обеспечены.
Об этом рассказала горожанка Лариса С., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 27 апреля.
«Дорога на «Арбековскую Заставу». Остановка «По требованию», - так женщина обозначила место, нуждающееся в благоустройстве.
На сделанном ею фото видно, что пешеходная лестница от проезжей части к дворам приводит в огромную лужу, преодолев которую пешеход все равно оказывается не на сухом месте, он погружается в грязную жижу.
«Осенью по жалобе благоустроили. Сегодня это выглядит так», - с печалью констатировала Лариса, надеющаяся, что в следующий раз результаты работы будут радовать жителей дольше.
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