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Глас народа

Люди должны разбегаться: пензячку возмутила помывка тротуара

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Жительницу Пензы Марину Д. возмутила усердная деятельность коммунальщиков, занимавшихся помывкой тротуара в Терновке.

«Это вообще нормально? Средь бела дня моют дороги, его струя окатывает всю пешеходную часть. Люди разбегаться должны? Почему не мыть ночью?» - написала она.

На опубликованных женщиной фотографиях - отрезок между остановкой «Улица Петровская» и ТЦ «Терновский куст». На снимках видно, что поток воды из поливальной машины охватывает правую полосу проезжей части (не полностью) и весь тротуар шириной 3-4 метра.

Комментируя пост, пользователи разделились на две неравные группы. В основном автора поста они не поддержали:

«Да вы, как я посмотрю, «зажрались»... А не будут мыть - какую истерику закатите? Радуйтесь тому, что делают...», «Откуда вы все беретесь? Моют - плохо, не моют - тоже плохо… Лишь бы ляпнуть что-нибудь», «Боже, если бы тебя окатили водой, то я бы еще понял, но ты сидишь дома и еще и ноешь», «У людей такой же рабочий день, как и у вас. Будьте хоть немного человечней и попроще», «Ночью жалуются, что спать не получается, шумит, а днем жалуются, что на людей попадает. Когда работать?»

Источник: vk.com/izternovki.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это вообще нормально?
Да.


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