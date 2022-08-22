Жительницу Пензы возмутили безбилетники в троллейбусах

22.08.2022 | 09:07

Жительница Пензы поставила ряд острых вопросов о работе кондукторов в троллейбусах. Свои претензии она озвучила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Регулярно пользуюсь услугами троллейбусов, и каждый день на разных маршрутах без кондукторов пассажиры ездят зайцами без билетов», - констатировала пензячка.

По ее словам, пассажиров в троллейбусах почти так же много, как в автобусах, но из-за безбилетников и отсутствия кондукторов этот вид транспорта менее рентабелен. На него выделяют деньги из бюджета, а упущенную прибыль сократить не пытаются.

«Когда в каждом троллейбусе будет кондуктор? Когда будут камеры наблюдения за работой водителя, чтобы всем выдавал билеты, а не через одного? Когда будет жесткий контроль за безбилетниками в троллейбусе?» - спросила женщина.

По данным на 9:00 22 августа, ей никто не ответил.

Ранее пензенцам сообщили, что троллейбусное движение намерены активно развивать. В 2022 году планируется приобрести около 30 транспортных средств с автономным ходом, в 2023-м - еще 50. В Засечном намерены построить пересадочный узел с функционалом депо и контактную сеть.