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Глас народа

Жительницу Пензы возмутили безбилетники в троллейбусах

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Жительница Пензы поставила ряд острых вопросов о работе кондукторов в троллейбусах. Свои претензии она озвучила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Регулярно пользуюсь услугами троллейбусов, и каждый день на разных маршрутах без кондукторов пассажиры ездят зайцами без билетов», - констатировала пензячка.

По ее словам, пассажиров в троллейбусах почти так же много, как в автобусах, но из-за безбилетников и отсутствия кондукторов этот вид транспорта менее рентабелен. На него выделяют деньги из бюджета, а упущенную прибыль сократить не пытаются.

«Когда в каждом троллейбусе будет кондуктор? Когда будут камеры наблюдения за работой водителя, чтобы всем выдавал билеты, а не через одного? Когда будет жесткий контроль за безбилетниками в троллейбусе?» - спросила женщина.

По данным на 9:00 22 августа, ей никто не ответил.

Ранее пензенцам сообщили, что троллейбусное движение намерены активно развивать. В 2022 году планируется приобрести около 30 транспортных средств с автономным ходом, в 2023-м - еще 50. В Засечном намерены построить пересадочный узел с функционалом депо и контактную сеть.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Второй и шестой маршруты ездят без кондукторов и люди платят , не надо преувеличивать. От этого не разбогатеешь, вернуться надо к оплате картами транспортными , как в Москве.

Гость||

Каждый день езжу на 9 троллейбусе ни одного зайца не видел!!!Хотя троллейбус полный,кто не может добраться до водителя передают за проезд!Мадам вы брешите!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, пассажиров в троллейбусах почти так же много, как в автобусах, но из-за безбилетников и отсутствия кондукторов этот вид транспорта менее рентабелен.
Может хватит сказки про троллейбусы рассказывать!

Данный вид транспорта уже давно нерентабелен и даже убыточен, городской бюджет только несёт огромные убытки

из-за использования, да и транспортная сеть города уже давно устарела а новой не будет, т.к. требуются большие вложения.

В Пензе любят сорить деньгами на показ

Гость||

Город нищих людей, что тут взять. Даже кондукторы понимают, что с людей последние кровные забирают , все уходит на оплату услуг включая разных тарифов ЖКХ и прочих оплат. А это если ещё кредитов нет. Эти кондуктора святые люди им памятники ставить надо, что зайцев возят. А этой мадам , которая жалуется советую поменьше крякать и заниматься своими делами, а не зыркать глазёнками на людей.

Гость||

езжу всё время на 2 на 6 маршруте старается не платить в основном молодёжь вечером сядут с телефонами и сидят как будто кто то обязан их возить бесплатно ждут когда водитель накричит,как только не стыдно оплатить то всего 20 рублей и то кобенятся сидят с навороченными телефонами хорошо одетые сытые и наглые

Гость||

Гость писал(a):

Может хватит сказки про троллейбусы рассказывать!
Одень намордник и не гавкай!!!

Гость||

Гость писал(a):

Одень намордник и не гавкай!!!
Милашка с себя начни!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

вид транспорта уже давно нерентабелен и даже убыточен

И не должен быть рентабелен. Зачем? Чтобы карманы набивать кому-то?

Гость||

может хватит тебе здесь читать,уткнись в свой телефон и рот закрой подрастёшь поумнеешь,живёте за папками и мамками ещё чего то вякаете,недоросли

Гость||

Одни Потаскухи здесь!

Гость||

ПРОЕЗД ТРОЛЛЕЙБУС - 35рублей!!!

Гость||

ну так что тебя здесь держит?

Имя: Гость
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