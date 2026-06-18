Утвержден состав правительства Пензенской области

В Пензенской области утвержден весь состав правительства: ни у одного из чиновников не осталось статуса временно исполняющего обязанности, практически все сохранили свои посты.

23 апреля губернатор Олег Мельниченко принял решение об отставке правительства. «Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач», - пояснил он.

Губернатор поручил проанализировать работу каждого министерства и пообещал, что те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу.

В итоге было принято решение о ликвидации двух министерств - по делам архивов и по охране памятников истории и культуры. Полномочия первого перейдут министерству культуры и туризма, второго - министерству градостроительства и архитектуры. Бывший министр по делам архивов Зуфяр Бибарсов стал полномочным представителем губернатора.

Состав правительства теперь выглядит так: вице-губернатор Пензенской области - Сергей Федотов, он курирует различные управления, а также министерство цифрового развития и связи, руководителем которого остался Максим Изосимов.

Председатель правительства - Николай Симонов. Заместитель губернатора - Владимир Щекин: раньше он был первым зампредом правительства, а теперь курирует министерство региональной безопасности, где главой остался Василий Ложкин.

У председателя правительства 2 первых заместителя - Виктор Кувайцев и Олег Ягов. Виктор Кувайцев курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, руководитель которого по-прежнему Михаил Панюхин, Олег Ягов - министерство культуры и туризма (главой ведомства остался Сергей Бычков), министерство образования (Лариса Казакова) и министерство физической культуры и спорта (Евгения Бочкарева).

Кроме того, у председателя правительства 7 заместителей. Это Сергей Воронцов (курирует министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства с Александром Гришаевым во главе и министерство градостроительства и архитектуры, которым по-прежнему руководит Александр Итальянцев), Павел Маслов, Артем Николаев, Алмаз Хакимов (курирует министерство экономического развития и промышленности с Романом Трялиным во главе), министр сельского хозяйства Роман Калентьев (он курирует министерство сельского хозяйства и министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, которым по-прежнему руководит Ришат Алтынбаев), министр здравоохранения Вячеслав Космачев (курирует министерство здравоохранения и министерство труда, социальной защиты и демографии во главе с Алексеем Качаном), а также министр финансов Любовь Финогеева (в ее ведомстве министерство финансов, министерство государственного имущества во главе с Андреем Кудиновым и министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам, которое возглавляет Дмитрий Сагайдачный).