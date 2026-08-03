Пензенский избирком зарегистрировал всех кандидатов в депутаты Госдумы

В Пензенской области зарегистрировали всех кандидатов в депутаты Госдумы ФС РФ девятого созыва. Об этом региональный избирком сообщил в воскресенье, 2 августа.
По Пензенскому одномандатному округу № 148 это:
- Александр Васильев (ЛДПР);
- Дмитрий Каденков («Единая Россия»);
- Михаил Лисин («Справедливая Россия»);
- Дмитрий Львов («Новые люди»);
- Олег Шаляпин (КПРФ);
- Алексей Шпагин («Коммунисты России»).
По Лермонтовскому одномандатному округу № 149 это:
- Андрей Жданников (КПРФ);
- Михаил Ириков («Коммунисты России»);
- Анна Михалищева (ЛДПР);
- Игорь Руденский («Единая Россия»);
- Владимир Чекарев («Справедливая Россия»);
- Михаил Шаронов («Новые люди»).
Выборы будут проходить в течение 3 дней - с 18 по 20 сентября.