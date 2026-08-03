Пензенский избирком зарегистрировал всех кандидатов в депутаты Госдумы

В Пензенской области зарегистрировали всех кандидатов в депутаты Госдумы ФС РФ девятого созыва. Об этом региональный избирком сообщил в воскресенье, 2 августа.

По Пензенскому одномандатному округу № 148 это:

- Александр Васильев (ЛДПР);

- Дмитрий Каденков («Единая Россия»);

- Михаил Лисин («Справедливая Россия»);

- Дмитрий Львов («Новые люди»);

- Олег Шаляпин (КПРФ);

- Алексей Шпагин («Коммунисты России»).

По Лермонтовскому одномандатному округу № 149 это:

- Андрей Жданников (КПРФ);

- Михаил Ириков («Коммунисты России»);

- Анна Михалищева (ЛДПР);

- Игорь Руденский («Единая Россия»);

- Владимир Чекарев («Справедливая Россия»);

- Михаил Шаронов («Новые люди»).

Выборы будут проходить в течение 3 дней - с 18 по 20 сентября.