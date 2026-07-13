В Пензе на внеочередной сессии изберут председателя гордумы

Политика

В Пензе на внеочередной сессии изберут председателя гордумы
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В ближайшее время в Пензе изберут председателя городской думы. Соответствующий вопрос был рассмотрен на внеочередной комиссии по местному самоуправлению, которая состоялась 13 июля.

Депутаты одобрили вынесение вопроса на внеочередную сессию, которую проведут 17-го числа. Начало в 10:00, уточнили в гордуме.

Предыдущий председатель Денис Соболев покинул пост 27 февраля и тогда же досрочно сложил полномочия депутата по личному заявлению.

20 сентября, в единый день голосования, состоятся дополнительные выборы в гордуму по его одномандатному округу - № 19.

После Соболева врио руководителя депутатского корпуса стал действующий народный избранник Сергей Васянин. Он исполняет обязанности председателя до сих пор.

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