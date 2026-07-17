Избран председатель Пензенской городской думы

В пятницу, 17 июля, на внеочередной, 23-й сессии избрали председателя Пензенской городской думы на срок ее полномочий. Им стал Сергей Васянин.

Он был единственной предложенной кандидатурой.

27 февраля было объявлено о досрочном прекращении полномочий депутата по округу № 19, председателя гордумы Дениса Соболева. В тот же день временно исполняющим полномочия председателя назначили Сергея Васянина. Он также был единственной предложенной кандидатурой, за которую проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов.

Сергей Васянин родился 7 апреля 1981 года в Сердобске, сообщается на сайте гордумы. В 2002-м он окончил ПГУАС по специальности «экономика и управление на предприятии».

В 2001-2002 годах Васянин работал ведущим экономистом департамента развития банковских технологий в банке «Тарханы». В 2002-2003 годах был советником губернатора.

С 2003-го по 2011-й Сергей Васянин являлся гендиректором ТРК «Экспресс», с 2011-го по 2013-й - главным редактором ЗАО РКТВ «Мастер» РенТВ - Пенза.

С 2014-го по 2025-й он работал исполнительным директором в ГК «Флагман», с 2025-го стал исполнительным директором ООО «НИИ биогенных технологий».

Был избран депутатом Пензенской гордумы восьмого созыва по округу № 18 (Ленинский район).