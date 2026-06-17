Зуфяр Бибарсов стал полномочным представителем губернатора

Политика

Зуфяр Бибарсов стал полномочным представителем губернатора
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Зуфяр Бибарсов, который ранее возглавлял Министерство по делам архивов Пензенской области, стал полномочным представителем губернатора. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Зуфяр Бибарсов руководил министерством с 2022 года.

2 июня в Пензенской области было подписано постановление о ликвидации ведомства. Его полномочия перейдут министерству культуры и туризма, которое возглавляет Сергей Бычков.

Врио руководителя в министерстве по делам архивов сейчас Наталья Фокина, которая с 2024 года была заместителем министра.

В Пензенской области также будет ликвидировано министерство по охране памятников истории и культуры. Его полномочия передаются в министерство градостроительства и архитектуры.

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