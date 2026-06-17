Зуфяр Бибарсов стал полномочным представителем губернатора

Зуфяр Бибарсов, который ранее возглавлял Министерство по делам архивов Пензенской области, стал полномочным представителем губернатора. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Зуфяр Бибарсов руководил министерством с 2022 года.

2 июня в Пензенской области было подписано постановление о ликвидации ведомства. Его полномочия перейдут министерству культуры и туризма, которое возглавляет Сергей Бычков.

Врио руководителя в министерстве по делам архивов сейчас Наталья Фокина, которая с 2024 года была заместителем министра.

В Пензенской области также будет ликвидировано министерство по охране памятников истории и культуры. Его полномочия передаются в министерство градостроительства и архитектуры.