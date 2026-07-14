У губернатора появился еще один полномочный представитель

Со вторника, 14 июля, у губернатора Пензенской области появился еще один полномочный представитель. Им стал Геннадий Хватов.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления специальных программ. Теперь Хватов введен в состав регионального правительства.

«Он отвечает за вопросы территориальной обороны и самообороны региона, деятельность подразделений БАРС», - пояснил Олег Мельниченко, комментируя назначение в своем канале в МАХ.

Аналогичный пост занимает Наталья Канцерова. С 2021 года она представляет интересы главы региона в областном Заксобре.

«Все законопроекты, которые вносятся мною и правительством в Законодательное собрание, будут проходить через Наталью Евгеньевну», - отметил Олег Мельниченко при ее назначении.