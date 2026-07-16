Кандидаты в депутаты Госдумы подали документы в пензенский избирком

В Избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 9-го созыва.

По Пензенскому одномандатному округу № 148 заявились:

- от ЛДПР - Александр Васильев;

- от «Единой России» - Дмитрий Каденков;

- от КПРФ - Олег Шаляпин;

- от партии «Новые люди» - Дмитрий Львов;

- от «Справедливой России» - Михаил Лисин.

По Пензенскому одномандатному округу № 149 заявления подали:

- от ЛДПР - Анна Михалищева;

- от «Единой России» - Игорь Руденский;

- от КПРФ - Андрей Жданников;

- от партии «Новые люди» - Михаил Шаронов;

- от «Справедливой России» - Владимир Чекарев.

Все кандидаты представили документы в избирком лично.

Выборы будут проходить в течение 3 дней - с 18 по 20 сентября.