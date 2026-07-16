Кандидаты в депутаты Госдумы подали документы в пензенский избирком

В Избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 9-го созыва.
По Пензенскому одномандатному округу № 148 заявились:
- от ЛДПР - Александр Васильев;
- от «Единой России» - Дмитрий Каденков;
- от КПРФ - Олег Шаляпин;
- от партии «Новые люди» - Дмитрий Львов;
- от «Справедливой России» - Михаил Лисин.
По Пензенскому одномандатному округу № 149 заявления подали:
- от ЛДПР - Анна Михалищева;
- от «Единой России» - Игорь Руденский;
- от КПРФ - Андрей Жданников;
- от партии «Новые люди» - Михаил Шаронов;
- от «Справедливой России» - Владимир Чекарев.
Все кандидаты представили документы в избирком лично.
Выборы будут проходить в течение 3 дней - с 18 по 20 сентября.