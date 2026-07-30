На довыборы в Пензенскую гордуму выдвинуты 4 кандидата

Политика

На довыборы в Пензенскую гордуму выдвинуты 4 кандидата
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По состоянию на 30 июля на дополнительные выборы депутата Пензенской городской думы восьмого созыва (по одномандатному округу № 19) было выдвинуто 4 кандидата, из них зарегистрировано - 2.

Довыборы пройдут в единый день голосования. Они потребовались, поскольку в феврале полномочия депутата Дениса Соболева были досрочно прекращены.

«Единая Россия» выдвинула на довыборы 35-летнего Артема Бушмина. Он родился в Наровчате, работает в военном учебном центре при ПГУ.

От местного отделения партии «Новые люди» на довыборы идет 33-летняя Кадрия Дебердеева. Она родилась в Пензе, числится индивидуальным предпринимателем.

От ЛДПР - 18-летний Николай Рогов. Он также родился в Пензе, самозанятый.

От «Справедливой России» - 46-летняя домохозяйка Наталья Худякова. Она родилась в селе Кижеватово (Бессоновский район).

Статус зарегистрированного кандидата пока присвоен только Бушмину и Рогову.

Выборы, которые состоятся в сентябре, для удобства и безопасности избирателей будут трехдневными. Такое решение принял Центризбирком. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября.

Россиянам предстоит выбрать депутатов в Государственную Думу девятого созыва. В Пензенской области одновременно пройдут выборы губернатора.

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