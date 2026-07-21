Списки кандидатов в депутаты Госдумы от региона расширились

Политика

Списки кандидатов в депутаты Госдумы от региона расширились
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Списки кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от Пензенской области пополнились. В региональную избирательную комиссию поступили документы еще от трех человек.

По Пензенскому одномандатному округу № 148 от партии «Коммунисты России» заявился Алексей Шпагин.

Ранее от ЛДПР был зарегистрирован Александр Васильев; от «Единой России» - Дмитрий Каденков; от КПРФ - Олег Шаляпин; от партии «Новые люди» - Дмитрий Львов; от «Справедливой России» - Михаил Лисин.

По округу № 149 партия «Коммунисты России» выдвинула Михаила Ирикова, «Российская экологическая партия «Зеленые» - Михаила Зинкина.

От ЛДПР на место в Госдуме будет претендовать Анна Михалищева; от «Единой России» - Игорь Руденский; от КПРФ - Андрей Жданников; от партии «Новые люди» - Михаил Шаронов; от «Справедливой России» - Владимир Чекарев.

Выборы будут проходить в течение 3 дней - с 18 по 20 сентября.

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