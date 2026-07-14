Назначен главный врач областной детской больницы

Со вторника, 14 июля, главным врачом Пензенской областной детской больницы имени Филатова назначен Марат Лебедев, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Доктор медицинских наук Марат Лебедев состоял в резерве управленческих кадров.

В 2007 году он окончил Самарский военно-медицинский институт, с 2008-го по 2010-й был начальником медицинской службы, врачом войсковой части главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, с 2010-го по 2012-й - клиническим ординатором Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова.

С 2012-го по 2018 год Марат Лебедев работал врачом - челюстно-лицевым хирургом отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной больницы имени Бурденко. С 2018 года руководил отделением челюстно-лицевой хирургии.

Ранее главным врачом областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова был Максим Баженов (он занимал эту должность с 2012 года).

21 мая бывший тогда врио министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев продегустировал еду в областной детской больнице, чтобы оценить качество организации питания юных пациентов. Проверку решено было провести после того, как 20 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пациентов в медучреждении кормят «баландой».