Назначен главный врач областной детской больницы

Политика

Назначен главный врач областной детской больницы
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Со вторника, 14 июля, главным врачом Пензенской областной детской больницы имени Филатова назначен Марат Лебедев, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Доктор медицинских наук Марат Лебедев состоял в резерве управленческих кадров.

В 2007 году он окончил Самарский военно-медицинский институт, с 2008-го по 2010-й был начальником медицинской службы, врачом войсковой части главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, с 2010-го по 2012-й - клиническим ординатором Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова.

С 2012-го по 2018 год Марат Лебедев работал врачом - челюстно-лицевым хирургом отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной больницы имени Бурденко. С 2018 года руководил отделением челюстно-лицевой хирургии.

Ранее главным врачом областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова был Максим Баженов (он занимал эту должность с 2012 года).

21 мая бывший тогда врио министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев продегустировал еду в областной детской больнице, чтобы оценить качество организации питания юных пациентов. Проверку решено было провести после того, как 20 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пациентов в медучреждении кормят «баландой».

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