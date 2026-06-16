Полномочия министерства по охране памятников отдадут не минкультуры

Полномочия Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области передаются в министерство градостроительства и архитектуры, которое возглавляет Александр Итальянцев. Соответствующее постановление было принято региональным правительством.

Изначально, когда сообщалось о решении ликвидировать ведомство, полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия планировалось передать министерству культуры и туризма.

«В настоящее время осуществляются организационно-штатные мероприятия по реализации постановления, во время которых Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области продолжает исполнять свои полномочия в полном объеме», - пояснили в ведомстве.

В Пензенской области также ликвидируют министерство по делам архивов. Врио руководителя там сейчас Наталья Фокина.

Полномочия ведомства передаются министерству культуры и туризма.