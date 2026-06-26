Вячеслав Гладков назначен послом РФ в Абхазии

В пятницу, 26 июня, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», - говорится в нем.

Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области 13 мая - по своей инициативе подал заявление о досрочном прекращении полномочий. За несколько дней до этого (4-го числа) политик сообщал в своем канале в МАХ, что по рекомендации врачей продлил отпуск.

Вячеслав Гладков родился в Каменском районе Пензенской области. Он 16 лет проработал в администрации Заречного, затем занимал должность заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края.

В ноябре 2020 года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Такая необходимость возникла после досрочной отставки Евгения Савченко, пробывшего на должности 27 лет.

В 2021-м Гладков одержал уверенную победу на выборах, набрав 78,79% голосов.