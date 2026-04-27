4 члена правительства Пензенской области сохранили свои посты

В Пензенской области заработала комиссия по оценке деятельности региональных министерств и ведомств. Ее возглавил губернатор Олег Мельниченко. Он же в понедельник, 27 апреля, сообщил о первых назначениях в правительстве.

Вице-губернатор Сергей Федотов, первый зампред правительства Виктор Кувайцев и министр по тарифному регулированию и госзакупкам Дмитрий Сагайдачный сохранили свои посты - избавились от приставки «врио», которая появилась у них на прошлой неделе.

«Любовь Михайловна Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области. Теперь ей предстоит координировать не только региональный минфин, но и министерство государственного имущества, а также министерство по тарифному регулированию и госзакупкам», - написал губернатор в своем канале в МАХ.

В задачи образованной комиссии по оценке деятельности министерств и ведомств входит работа с кадровым резервом и подбор кандидатур на руководящие посты.

23 апреля Олег Мельниченко принял решение об отставке регионального правительства. «Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач», - пояснил он. Весь состав правительства получил статус временно исполняющих обязанности.

Губернатор поручил проанализировать работу каждого министерства и пообещал, что те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу.

