Губернатор: Систему поддержки участников СВО продолжат развивать

В правительстве Пензенской области главы регионов ПФО под руководством полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова обсудили совершенствование социальной адаптации и поддержки вернувшихся домой участников СВО.

«Благодарен, что вопрос рассматривают в пензенском регионе, где мы выстраиваем межведомственную систему работы. Поделился нашим опытом», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Связующее звено между участником СВО и социально значимыми учреждениями - специалист фонда «Защитники Отечества» и куратор от муниципалитета. Эти люди узнают потребности бойца сразу после его возвращения, не дожидаясь обращения.

«Дальнейшую работу органов власти, общественных организаций и волонтеров координируют межведомственные комиссии во всех муниципалитетах, а на региональном уровне - межведомственная комиссия при губернаторе, где рассматриваем системные вопросы и конкретные ситуации», - пояснил Мельниченко.

В Пензенской области развивается проект «Сурское мужество» по адаптации ветеранов СВО с инвалидностью после тяжелой травмы. Также разработан сертификат на санаторно-курортное лечение в лечебно-профилактических учреждениях региона. С 2027 года бойцы и их родные смогут попасть в санаторий «Тарханы» в Пятигорске, возвращенный в государственную собственность.

Ветераны становятся участниками проекта «Герои Пензенского края». Сейчас в органах власти трудятся 34 человека, всего же благодаря региональной поддержке трудоустроено 1 096 вернувшихся бойцов.

«Продолжим развивать систему оказания социальной помощи, чтобы защитники Родины быстрее и легче адаптировались к мирной жизни», - отметил в заключение Олег Мельниченко.