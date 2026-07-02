Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

В избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от еще 4 кандидатов на должность губернатора.

От партии «Справедливая Россия» выдвинут Михаил Лисин, действующий депутат Пензенской городской думы.

От ЛДПР на высокий пост претендует Павел Куликов, заместитель председателя регионального Законодательного собрания.

КПРФ выдвинула кандидатуру Олега Шаляпина, зампреда Пензенской городской думы.

«Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» на выборах будет представлять Виктор Ерошенко.

«С сегодняшнего дня у каждого из кандидатов статус «выдвинутый кандидат». После проверки документов и принятия областной комиссией решений о регистрации кандидат приобретает статус «зарегистрированный кандидат», - сообщили в региональном избиркоме 1 июля.

В ближайшее время участникам разрешат открыть специальные счета для формирования избирательных фондов.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего губернатора Олега Мельниченко. 24 июня он лично представил документы в избирком.

Выборы пройдут в многодневном формате - 18, 19 и 20 сентября. Голосование определит, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.