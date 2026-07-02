Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

Политика

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области
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В избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от еще 4 кандидатов на должность губернатора.

От партии «Справедливая Россия» выдвинут Михаил Лисин, действующий депутат Пензенской городской думы.

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

От ЛДПР на высокий пост претендует Павел Куликов, заместитель председателя регионального Законодательного собрания.

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

КПРФ выдвинула кандидатуру Олега Шаляпина, зампреда Пензенской городской думы.

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

«Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» на выборах будет представлять Виктор Ерошенко.

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

«С сегодняшнего дня у каждого из кандидатов статус «выдвинутый кандидат». После проверки документов и принятия областной комиссией решений о регистрации кандидат приобретает статус «зарегистрированный кандидат», - сообщили в региональном избиркоме 1 июля.

В ближайшее время участникам разрешат открыть специальные счета для формирования избирательных фондов.

Определены 5 кандидатов на пост губернатора Пензенской области

Ранее стало известно, что «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего губернатора Олега Мельниченко. 24 июня он лично представил документы в избирком.

Выборы пройдут в многодневном формате - 18, 19 и 20 сентября. Голосование определит, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

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