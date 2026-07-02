В Пензенскую область с рабочим визитом прибыл полпред президента

В четверг, 2 июля, в Пензенскую область приехал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Рабочий визит он начал с посещения семинара общества «Знание», посвященного поддержке участников СВО, в центре «Ключевский».

Обучающее мероприятие объединило 120 специалистов - сотрудников центров занятости, органов соцзащиты, муниципальных администраций, территориальных органов СФР, филиала фонда «Защитники Отечества» и военных комиссариатов.

В программу семинара проекта «Знание.Государство» вошли лекции и мастер-классы федеральных экспертов и лекторов по вопросам реабилитации, психологической поддержки, правового сопровождения и трудоустройства.

Кроме того, действуют площадки для обмена опытом. В частности, в Пензенской области в числе 42 мер поддержки участников СВО и их семей предусмотрена уникальная для региона - единовременная выплата несовершеннолетним детям бойцов.

В пятницу, 3 июля, в Пензе пройдет заседание совета округа по проблеме совершенствования подходов к социализации и поддержке участников СВО и членов их семей. В нем примут участие представители центральных профильных ведомств и главы регионов округа, сообщили в пресс-службе полпреда.