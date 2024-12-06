В Пензе утвердили главу администрации Первомайского района

06.12.2024 | 17:43

Наталью Озерову утвердили в должности главы администрации Первомайского района Пензы. С середины ноября она исполняла обязанности руководителя, а до этого около 7 лет являлась заместителем.

Назначение состоялось 5 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Наталья Владимировна имеет 2 высших образования. В 1993 году она окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского по специальности «Учитель истории и социально-экономических дисциплин»; в 2014-м - Пензенский государственный университет, получив диплом юриста.

С 1993 по 1995 год работала учителем истории, с 1995-го занимала различные должности в органах региональной и муниципальной власти в области молодежной политики. С 2014 по 2017 год руководила комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города», - рассказали в пресс-службе.

Наталья Озерова заняла пост главы администрации Первомайского района после ухода Лидии Беляковой, которая уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

В 2024-м также сменилось руководство администрации Ленинского района. В мае ушла Наталья Шалдаева, занимавшая кресло 1,5 года. Ее сменил Александр Максимов, являвшийся заместителем. Некоторое время в наименовании его должности фигурировала приставка «и. о.», затем он от нее избавился.

Администрацией Октябрьского района по-прежнему руководит Артем Садовов, Железнодорожного - Андрей Шулькин.