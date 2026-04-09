Александр Гуляков станет президентом Пензенского госуниверситета

Александр Гуляков станет президентом Пензенского госуниверситета
Александр Гуляков покидает пост ректора Пензенского государственного университета, который занимал 13 лет. В мае у него истекает срок полномочий.

Ученый совет вуза избрал Гулякова президентом ПГУ. Все необходимые документы для заключения трудового договора уже направлены на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ.

«Планируется, что он приступит к работе в качестве президента ПГУ с 6 мая», - уточнил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях 9 апреля.

Александр Гуляков был избран ректором ПГУ в конце ноября 2013 года. До этого он являлся спикером областного парламента, работал начальником регионального УВД.

Процедура голосования за руководителя была введена в вузе с начала 90-х. Первым избранным ректором стал Евгений Ломтев, затем трижды ученый совет поддерживал кандидатуру Владимира Волчихина. В 2013-м он покинул свой пост и стал первым президентом университета.

