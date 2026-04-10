В Пензе ликвидируют сразу 2 управления в сфере строительства

В Пензе ликвидируют два управления - градостроительства и архитектуры, а также капитального строительства. Поручение о подготовке соответствующих документов дал губернатор Олег Мельниченко, он заявил об этом на заседании в пятницу, 10 апреля.

«Их функции передадим региональному минграду и Управлению строительства и дорожного хозяйства Пензенской области соответственно», - пояснил он.

В этой связи губернатор рассказал о проблемах с двумя объектами - ФОКом на Шуисте и бассейном в Заре.

«Их возведение грозит затянуться до декабря. Такой подход к работе неприемлем», - отметил Мельниченко.

Конкурсы по поиску подрядчиков, которые смонтировали бы модульные конструкции, проводились на портале госзакупок в феврале - марте, однако процедуры были приостановлены по жалобам.

И. о. начальника управления градостроительства и архитектуры сейчас является Денис Косауров, обязанности руководителя УКСа исполняет Илья Киселев.

