Владимир Игнатенков получил должность в Приморском крае

Владимир Игнатенков, возглавлявший Следственное управление СКР по Пензенской области, стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Приморскому краю. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 9 марта.

55-летний полковник юстиции родился в Карелии, окончил Петрозаводский государственный университет.

«Начинал службу в органах внутренних дел и прокуратуре Республики Карелия, с сентября 2007 года - в Следственном управлении Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Республике Карелия.

В 2011 году стал заместителем руководителя следственного управления по Республике Карелия, в августе 2022 года был назначен первым заместителем руководителя управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. С 22.03.2023 исполнял обязанности, а с 07.05.2023 возглавил следственное управление по Пензенской области», - уточняется на официальном сайте СУ СКР по Приморскому краю.

Кто займет его место в Пензе, пока не известно. Сейчас обязанности главы ведомства исполняет заместитель Сергей Родионов.