Для пензенских чиновников ввели знаки отличия

В Пензенской области ввели отличительные знаки для чиновников - членов регионального правительства и государственных гражданских служащих. Соответствующие указы подписал губернатор Олег Мельниченко.

Речь идет о нагрудных знаках, которые будут вручаться при назначении на должность. Их следует носить в служебное время на левой стороне груди. В случае утери или кражи новый знак выдадут только с письменного разрешения главы региона.

При увольнении со службы по негативным причинам знак нужно вернуть, при освобождении от должности в плановом порядке он остается у владельца для памятного хранения без права ношения.

Оба знака изготавливаются из нейзильбера, один (для членов правительства) - в виде стилизованного изображения герба Пензенской области, второй (для государственных гражданских служащих) - в виде флага региона.

«Испорченные нагрудные знаки подлежат уничтожению 1 раз в 5 лет», - говорится в указах.