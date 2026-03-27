Михаил Лисин сохранил пост защитника предпринимателей

Михаил Лисин сохранил пост уполномоченного по правам предпринимателей в Пензенской области. Решение было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 27 марта.

Он занимает эту должность с марта 2021 года, 5-летний срок полномочий истек.

Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Лисина, так что контракт будет продлен еще на 5 лет.

«Я готов и дальше активно и неустанно продолжать работу по улучшению делового климата, готов использовать все знания и весь свой опыт», - отметил Михаил Лисин, выразив благодарность за поддержку.

До него, с октября 2013 года, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. Он покинул пост в феврале 2020-го. Более года место главного защитника интересов бизнесменов оставалось вакантным.

