В Пензе назначили и. о. главы администрации Первомайского района

18.11.2024 | 13:01

Обязанности главы администрации Первомайского района после ухода Лидии Беляковой исполняет ее заместитель Наталья Озерова. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Лидия Григорьевна уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В пятницу, 15 ноября, был ее последний рабочий день», - уточнили в администрации Пензы.

Муниципальная служба чиновницы длилась 37 лет. К обязанностям главы она приступила в 2007 году, после 16 лет работы первым замом.

В 2024-м также сменилось руководство администрации Ленинского района. В мае пост покинула Наталья Шалдаева, занимавшая кресло 1,5 года. Ее сменил Александр Максимов, являвшийся заместителем. Некоторое время в наименовании его должности фигурировала приставка «и. о.», затем он от нее избавился.

Администрацией Октябрьского района по-прежнему руководит Артем Садовов, Железнодорожного - Андрей Шулькин.