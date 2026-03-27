Дмитрий Филяев перестал быть депутатом Законодательного собрания

В пятницу, 27 марта, на сессии Законодательного собрания Пензенской области были досрочно прекращены депутатские полномочия Дмитрия Филяева на основании его личного заявления.

Заместителем председателя Законодательного собрания он перестал быть 4 марта 2024 года. Тогда основанием для прекращения полномочий тоже стало личное заявление Филяева.

Дмитрий Филяев был избран зампредом 21 сентября 2022 года.

Он оказался участником нескольких происшествий. В сентябре 2023 года была история с дракой. Поздним вечером во дворе дома № 21 на улице Генерала Глазунова зампред гордумы Олег Шаляпин в компании приятеля (по словам депутата собрания представителей Бессоновского района Сергея Падалкина, это был Дмитрий Филяев) отдыхал на скамейке, когда около 23:00 поблизости появилась группа из трех мужчин. Между ними и депутатами возник конфликт, причина которого точно не известна. Он перерос в драку, сначала больше похожую на избиение - лежавшего на асфальте зампреда гордумы били по голове. Досталось и Дмитрию Филяеву.

6 января 2024 года зампред регионального парламента вместе с депутатом городской думы Александром Смирновым попал в ДТП на улице Ново-Тамбовской. Они ехали в автомобиле ВАЗ-2114, машину занесло, она слетела с дороги и перевернулась.

