В пятницу, 27 марта, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел личный прием граждан.

Большинство обращений пензенцев касалось сферы ЖКХ, дорожного ремонта и благоустройства территорий. Особое внимание уделено состоянию пешеходных мостов, вопросам уличного освещения, установки дорожных знаков.

Одна из острых проблем - ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов. Пензенцы сообщили о подтопленных подвалах, несогласии с начислениями за коммунальные услуги, крышах, нуждающихся в ремонте, нерегулярном вывозе мусор.

Горожане попросили завезти плодородный грунт для озеленения дворов на улицах Луначарского и Ухтомского, организовать безопасные пешеходные переходы, сделать павильоны на остановочных пунктах.

На встрече также обсуждались жилищный и земельный вопросы.

По результатам приема Вадим Супиков поручил подготовить запросы в профильные структуры. Все обращения взяты под контроль, по каждому из них будут приняты соответствующие меры.