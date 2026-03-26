Пензенский губернатор удостоен благодарности Президента РФ

Вклад губернатора Пензенской области в развитие жилищного строительства отмечен Владимиром Путиным. Олег Мельниченко удостоен благодарности Президента РФ.

Награду по поручению главы государства вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Олег Мельниченко выразил благодарность Владимиру Путину за высокую оценку работы.

«Мы досрочно выполнили поручение президента по обеспечению населения жильем, занимая по этому показателю первое место среди регионов Приволжского федерального округа и входя в десятку лучших в России», - добавил губернатор.

В регионе по итогам 2025 года обеспеченность жильем составила 36,5 кв. м на человека. Президент России поставил задачу добиться показателя в 33 кв. м к 2030-му.

«За последние 5 лет в Пензенской области введено в эксплуатацию более 4,5 млн кв. м жилья. Жилищные условия улучшили более 56 тысяч пензенских семей. Также удалось решить проблему, которую губернатор называл для себя принципиальной. В 2025 году была полностью ликвидирована копившаяся годами очередь на обеспечение квартирами детей-сирот», - сообщили в областном правительстве.